رياضة | بالفيديو.. لاعبات كرة اليد يطالبون بالمساواة مع الرجال في تكوين منتخب وصياغة عقود إحترافية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. لاعبات كرة اليد يطالبون بالمساواة مع الرجال في تكوين منتخب وصياغة عقود إحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد عدد من لاعبات كرة اليد فى عدد من الأندية المصرية والمحترفين خارجياً، وزارة الشباب والرياضة، وةالاتحاد المصري لكرة اليد، بضرورة تكوين منتخب أول للسيدات خلال الفترة المقبلة . وشن أبرز نجوم اللعبة في مصر وفي مقدمتهم رحاب جمعة المحترفة في الدوري الفرنسي لكرة اليد، ولمى وشهد الشواربى لاعبتا النادى الأهلى، حملة على السوشيال ميديا طالبوا فيها المسؤولين بمساعدتهم في تكوين منتخب للحفاظ على حقوقهم، بالإضافة الى اجبار الأندية على صياغة عقود احترافيه لهم.

وشدد اللاعبات على تحقيق المساواة مع منتخبات الرجال والشباب دون تفرقة بين رجال وسيدات فى كرة اليد المصرية، بعدما شهدت الفترة الماضية عدم الاهتمام بمنتخب شابات مواليد 98.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، قام بإلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضى، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.

وعلى الرغم من الظلم الواقع عليهم حقق هؤلاء اللاعبات العديد من الإنجازات منها:-

- حصل منتخب ٩٨ علي مركز ثالث بحر متوسط ٢٠١٥ ، أول أفريقيا ٢٠١٥ ، تاسع عالم ٢٠١٦، تاني أفريقيا ٢٠١٧ .

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- ملك شاهين لاعبة نادي الشمس خدت أحسن وينج يمين في بطولة إفريقيا

- ياسمين وحيد لاعبة النادي الأهلي حصلت علي لقب رجل المبارة مرتين في كأس العالم

- شيماء الوزيري باك ليفت الشمس خدت لقب رجل المباراة مرة في كأس العالم

- مريم الشوربجي لاعبة الأهلي حصلت علي لقب رجل المباراة .

- ملك شاهين لاعبة نادي الشمس حصلت علي ثلاث مرات لقب رجل المباراة وبعد الإحصائيات لملك شاهين فهي المركز السابع من هدافين العالم .