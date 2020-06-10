رياضة | خالد بو طيب يقترب من العودة للدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر خالد بو طيب يقترب من العودة للدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المغربي خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك السابق بشكل كبير على وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان بوطيب قد قام بفسخ تعاقده مع النادي الأبيض من طرف واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته مع الفريق بينما اتهمه الزمالك بإدعاء الإصابة وعدم تقديم المستوى المطلوب منه مع الفريق.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن خالد بوطيب يملك عرض من الدوري التركي للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري.

ولم تكشف التقارير عن اسم النادي التركي الذي تقدم بعرض إلى بوطيب لضمه في الصيف ولكنها أشارت إلى أنه عرض ضخم واللاعب ينوي الموافق على هذا العرض.

وسيسحم خالد بوطيب مصيره بشأن وجهته القادمة في الصيف خلال الأيام القليلة المقبلة وسيعلن عنها بشكل رسمي.