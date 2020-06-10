رياضة | شرط وحيد من كارتيرون لتجديد عقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد من كارتيرون لتجديد عقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم تجديد تعاقده مع المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة القادمة للإستمرار في قيادة القلعة البيضاء.

وكان كارتيرون قد حقق نجاحات مع الزمالك بالتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020. Advertisements

وكشف الإعلامي محمد فاروق، شروط الفرنسي باتريس كارتيرون، لتجديد عقده مع فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال قاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " كارتيرون ربط تجديد تعاقده مع الزمالك، باستمرار طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي لاعبي وسط الزمالك بالإضافة للمغربي أشرف بن شرقي".

وأضاف: "المدرب الفرنسي أبلغ إدارة الزمالك أن استمرار الثلاثي مع الزمالك الموسم المقبل شرط أساسي لتجديد تعاقده".