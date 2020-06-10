رياضة | الزمالك يقترب من حسم صفقته الصيفية الأولى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم صفقته الصيفية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم موقفه من الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين، بالإضافة إلى موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكشف معز بوطار، الناقد الرياضي التونسي، أن الزمالك يتواصل بجدية خلال الفترة الحالية مع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي.

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وقال بوطار فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حمزة المثلوثي ظهير أيمن مميز للغاية وهو ما يبحث عنه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية بعد رحيل حمدي النقاز".

وأضاف: "الأيام القادمة ستشهد مفاوضات مكثفة وحاسمة بين الزمالك والصفاقسي للتعاقد مع المثلوثي، وهناك العديد من الأندية ترغب فى الحصول على خدماته".