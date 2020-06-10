رياضة | كواليس جلسة الحسم بين الخطيب وفايلر قبل السفر لسويسرا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة الحسم بين الخطيب وفايلر قبل السفر لسويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر العديد من الكواليس والأسرار حول مصيره مع الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويرفض تجديد عقده في الوقت الحالي بحجة عدم ووضوح الرؤية بالنسبة للنشاط الرياضي في مصر ومصير مسابقة الدوري الممتاز.

وجمعت جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر مع فايلر في فندق إقامة المدرب السويسري، خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت الجلسة التي عقدها محمود الخطيب، مع السويسري رينيه فايلر، حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة وهي عدم التطرق لخطة المدرب السويسري حال عودة النشاط الرياضي في مصر.

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الخطيب تحدث مع فايلر حول أسباب تأخر تجديد عقده مع النادي الأهلي، حيث ينتهي عقد السويسري فايلر مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي ، وأبلغ فايلر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ، أنه يرغب في معرفة موقف مسابقة الدوري العام المصري من الاستكمال أو الألغاء قبل تجديد عقده.

موقف فايلر بعد حديثه للخطيب لم تنال إعجاب مجلس إدارة الأهلي، حيث لم يحصل فايلر على المقابل المادي من الأهلي بناءً على استمرار أو إلغاء الموسم بل يتقاضي رابته شهريًا.

فايلر أبلغ الخطيب أيضًا أنه يرغب في استشارة أسرته حول البقاء في مصر، خاصة أن أسرته تتواجد حاليًا في سويسرا وفقًا لحديث فايلر مع الخطيب.

وفجر مصدر موثوق مفاجأة من العيار الثقيل، أن فايلر يُماطل في تجديد عقده، في ظل وجود عروض أخري، حيث يمتلك المدرب السويسري عروض خليجية من العين الإماراتي، وكذلك لوزيرن السويسري، بالإضافة إلي عرض من نادي ألميريا الإسباني.