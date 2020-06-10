رياضة | تعرف على أول مباراة لـ "حجازي" مع وست بروميتش بعد عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أول مباراة لـ "حجازي" مع وست بروميتش بعد عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا، اليوم الإثنين، عن موعد مباراة كلا من فولهام وبرنتفورد، اللذين ينافسان على الصعود للدوري الممتاز، سيفتتحان المواجهات في ملعب كرافن كوتيدج، عند استئناف دوري الدرجة الأولى في 20 يونيو، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

ويستعد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ، لمواجهة برمنجهام سيتي، في وقت لاحق من اليوم ذاته، بينما يحل ليدز يونايتد المتصدر ضيفًا على كارديف سيتي التاسع، في 21 يونيو، في جدول معدل لاستكمال موسم 2019-2020.

ويتواجد ليدز يونايتد في صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة بعد 37 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على وست بروميتش، وتتبقى 9 جولات على النهاية.