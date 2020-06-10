رياضة | جناح الأهلي يقترب من هذا الدوري في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر جناح الأهلي يقترب من هذا الدوري في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأنجولي جيرالدو كوستا نجم فريق النادي الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد توصية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للجنة التخطيط.

وأوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح برحيل جيرالدو كوستا وافساح المجال للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتلقى جيرالدو كوستا جناح فريق الأهلي عبر بعض شركات التسويق عرضًا من نادي مولودية الجزائري للرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الميركاتو الصيفي بعد رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني بقائه.

ويسابق الأهلي الزمن لتسويق جيرالدو كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي وبيعه في الصيف من أجل افساح المجال للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الميركاتو الصيفي بعد تحفظ السويسري فايلر على مهاجم حسنية أغادير المغربي.

ورفض السويسري فايلر فكرة التعاقد مع كريم البركاوي مهاجم فريق حسنية أغادير المغربي في الصيف بسبب عدم اعجابه بمستواه الفني بعد عرضه عن طريق بعض الوكلاء على مدرب الأهلي.