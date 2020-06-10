شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «صلاح» تثير القلق في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثيرت حالة من القلق داخل صفوف ليفربول بسبب تعرض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، للإصابة خلال تدريبات الريدز، وذلك قبل المباراة المرتقبة لفريقه أمام إيفرتون، والتى من المقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجارى، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأكدت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية أن محمد صلاح وروبرتسون لم يشاركا فى آخر مباراة تدريبية لنادى ليفربول على ملعب «أنفيلد»، مشيرة إلى أن غياب هذا الثنائى عن تلك المباراة يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركتهما فى مباراة إيفرتون.

ويحل ليفربول ضيفاً على إيفرتون يوم 21 يونيو الجارى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريمييرليج»، قبل أن يواجه كريستال بالاس، الأربعاء 24 يونيو، ضمن منافسات الجولة الـ31، فيما يلعب مع مانشستر سيتى فى الثانى من يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 32، حيث يتصدر أبناء الألمانى يورجن كلوب جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز «البريمييرليج» بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى، صاحب الوصافة، حيث يمتلك «الريدز» 82 نقطة.

وسيتوج ليفربول بطلًا لمسابقة الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ 30 عامًا، حال تمكنه من تحقيق الفوز على إيفرتون وكريستال بالاس، لكن فى حال خسارة مانشستر سيتى على أرضه أمام أرسنال فى 17 يونيو الجارى فيضمن الريدز اللقب بمجرد فوزه على إيفرتون.

فى سياق آخر، قامت رابطة الدورى الإنجليزى بعمل دعاية قوية ومختلفة للإعلان عن عودة منافسات الدورى الأقوى فى العالم، وظهر الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، فى أحد البوسترات وهو يخرج من تابوت فرعونى وينفض عنه القماش الملفوف به، فى إشارة إلى مومياء فرعونية، وهو البوستر الذى لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

Advertisements