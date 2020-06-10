شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم حسينية أغادير يدخل اهتمامات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجلت إدارة النادى الأهلى رد اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية بخصوص الاستفسار عن مصير الشكاوى المقدمة ضد تجاوزات مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

وطلب الأهلى فى خطابه الأول لاتحاد الكرة تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائى من الشكاوى العديدة التى تقدم بها الأهلى طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادى الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.

وأضاف البيان «شددت إدارة النادى فى خطابها على أن الأهلى نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت فى الشكاوى المدعومة بالمستندات، ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهية ولا كتابة كما طلبت إدارة النادى الأهلى ردا نهائيا إما بالبت فى الشكاوى أو إعلان التنحى عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلى باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف التجاوزات. وأرسلت الإدارة خطابًا مماثلًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلى التى تكررت عدة مرات طوال الشهور الماضية ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته وطلب الأهلى من اللجنة الأولمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه، تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأولمبى واللوائح الدولية.

على صعيد متصل، قال مصدر فى اللجنة الأولمبية إن خطاب النادى الأهلى بشأن شكواه ضد مرتضى منصور، سيتم ناقشته من جانب لجنة الشؤون القانونية لتجهيز مذكرة للرد على الأهلى.

على الجانب الآخر، استقر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين ورفض المدير الفنى فكرة تمديد إعارة الثلاثى لحاجة الفريق إلى جهودهم وذلك فى إطار مساعيه لتجهيز أكثر من بديل فى كل مركز بالفريق لتجنب الغيابات التى تحدث فى صفوف الفريق نتيجة الإصابات أو الإيقاف، بينما أرجأ المدير الفنى البت فى مصير باقى المعارين.

فى شأن آخر، رشحت لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء كريم البركاوى، مهاجم نادى حسنية أغادير المغربى، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى حالة فشل صفقتى جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى الكونغولى، وجاستون سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقى، بسبب مغالاة الناديين فى المقابل المادى المطلوب للاستغناء عنهما، ووفقا لمصدر داخل الأهلى فإن لجنة التعاقدات جهزت تقريرا شاملا عن البركاوى يتضمن عدد المباريات التى شارك فيها بجانب تسجيلات لأهم اللقاءات التى خاضها وكذلك مسيرته وأسماء الفرق التى لعب فيها وستقوم بتقديم التقرير إلى فايلر خلال الأيام المقبلة لدراسته جيدا وتكوين فكرة عن اللاعب تحسبا للاستقرار على التعاقد معه، فيما يعكف فاير حاليا على وضع تصور لتجهيز الفريق لاستكمال مباريات دورى أبطال إفريقيا بعدما زاد الغموض عن مصير عودة الدورى المحلى واحتمالية إلغاء النشاط بسبب تزايد حالات فيروس كورونا، وينتظر أن يناقش المدير الفنى التقرير مع محمود الخطيب فى جلسة خاصة سيتم تحديدها قريبا.

Advertisements

على صعيد آخر، تلقى حسام عاشور لاعب الفريق عرضا من نادى الوحدة السعودى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعد قرار الأهلى عدم تجديد عقده، ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن النادى السعودى سيقوم بمخاطبة وكيل اللاعب بخصوص المقابل المادى وتفاصيل العقد خلال الأيام المقبلة وفى حالة الوصول الى اتفاق مبدئى سيتم تحديد موعد لإبرام العقود.