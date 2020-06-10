شكرا لقرائتكم العقباوي يكشف أسباب تفوق محمد صلاح عن بقية اللاعبين المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد العقباوي، مدرب حراس نادي بيراميدز السابق، أسباب تفوق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال العقباوي خلال تصريحات تلفزيونية: " صلاح عقلية غير عقليات اللاعبين المصريين التي رأيتها، وكانت تأتي الساعة 10 يكون نائما، وفي التدريب يكون منتظما أيضا، هو النني، وهذا ما رفع من شأنهما".

أردف: " صلاح كان الأهلي والزمالك يفاوضوه، وهو عقله كله مع الاحتراف، وأنا سألته وقلت له في "خناقة" بين الأهلي والزمالك عليك، ولكنه قال لي هناك أمر ستعرفه قريبا".

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أكمل: " فى ظل صراع الاهلى والزمالك على التعاقد مع صلاح في عام 2011 كان كل تفكيره في الاحتراف الأوروبي كاشفا عن حديثه دار بينه وبين صلاح مؤكدا له عن قدوم مسؤولين من نادى بازل السويسري لمتابعته في مباراة المقاولون في مسابقه الدورى أمام فريق الجونة".

أضاف: " اجتمعت مع اللاعبين قبل المباراة وطلبت منهم مساعده محمد صلاح في المباراة وهذا ما حدث بالفعل كان جميع اللاعبين يرسلون الكرة إلى صلاح وبالاخص محمد الننى الذى صنع هدف لصلاح فى تلك المباراة التى سجل فيها صلاح ثنائية وفاز المقاولون برباعية وكانت هذه المباراة بداية انتقال صلاح إلى بازل السويسري".