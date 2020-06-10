شكرا لقرائتكم موعد صرف مستحقات لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولو نادي الزمالك، حددوا موعدا لصرف مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة خلال الفترة الأخيرة الذي تسبب في حالة من الغضب لدى نجوم القلعة البيضاء.
وقال فاروق خلال تصريحات تلفزيونية: "أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، لاعبي الفريق بصرف مستحقاته المالية بداية من يوم السبت المقبل".
وأضاف: " خزينة نادي الزمالك انتعشت مؤخرا بفضل تسديد أعضاء القلعة البيضاء الاشتراكات بداية من الشهر الجاري".
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