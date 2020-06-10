شكرا لقرائتكم موعد صرف مستحقات لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولو نادي الزمالك، حددوا موعدا لصرف مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة خلال الفترة الأخيرة الذي تسبب في حالة من الغضب لدى نجوم القلعة البيضاء.

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وقال فاروق خلال تصريحات تلفزيونية: "أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، لاعبي الفريق بصرف مستحقاته المالية بداية من يوم السبت المقبل".

وأضاف: " خزينة نادي الزمالك انتعشت مؤخرا بفضل تسديد أعضاء القلعة البيضاء الاشتراكات بداية من الشهر الجاري".