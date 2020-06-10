شكرا لقرائتكم هشام حطب: 15 يناير آخر موعد لانتخابات اتحاد الكرة أو استمرار اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن 15 يناير آخر موعد انتخابات اتحاد الكرة أو استمرار اللجنة الخماسية بمد جديد من قبل فيفا.

وأكد حطب أن مد الفترة للجنة الخماسية امر استثنائي لقانون الرياضة لكن يتم الانتخابات في أول اجتماع الجمعية العمومية وأن القانون ينص على أن انتخابات اتحاد الكرة القادمة هي انتخابات تكميلية مدتها عام واحد فقط

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في برنامج ملعب أون على قناة on time sport , قائلا: "قرار عودة النشاط ملك لمجلس الوزراء ولكن فى الوقت نفسه يحق لكل اتحاد رياضي صاحب القرار في استئناف مسابقاته من عدمه.

ننتظر اجتماع مجلس الوزراء غدا لحسم مصير عودة النشاط الرياضي

Advertisements

وأضاف حطب قائلا أتمني عودة النشاط تدريجيا للحفاظ على صحة اللاعبين لقرار عودة النشاط لرياضي سيادي .

وواصل هشام حديثه جاهزون للبدء في أي وقت وننتظر الضوء الأخضر حتى تنفذ جميع الاتحادات خططها للعودة مؤكدا أن اللجنة الطيبة في اللجنة الأولمبية تتواصل بشكل مباشر مع جميع الاتحادات الرياضية للاطمئنان حول تحضيرها للاحترازات الطبية

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطاباً لجميع الاتحادات الرياضية ، للاطمئنان علي مراجعة الخطط الصحية والإجراءات الاحترازية للاتحادات الرياضية تحسباً لاستئناف النشاط الرياضي منتصف شهر يونيو الجاري، وذلك بعد ما قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد طالبت الاتحادات الرياضية ، بإبلاغ اللجنة بشكل فوري بظهور أي حالات إصابة بفروس كورونا المستجد لأي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية أو العاملين باي اتحاد ، علي أن يتم الاخطار بخطاب رسمي الي اللجنة الأولمبية بكافة بيناته للتواصل معه ومتابعة الحالة وتطوراتها، وذلك في إطار حرص اللجنة الاولمبية علي الرياضيين والمنظومة الرياضية .