شكرا لقرائتكم محمد فاروق: كارتيرون يشترط بقاء حامد وساسي وبن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، شروط الفرنسي باتريس كارتيرون، لتجديد عقده مع فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة. Advertisements وقال فاروق فخلال تصريحات تلفزيونية: " كارتيرون ربط تجديد تعاقده مع الزمالك، باستمرار طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي لاعبي وسط الزمالك بالإضافة للمغربي أشرف بن شرقي". وأضاف: "المدرب الفرنسي أبلغ إدارة الزمالك أن استمرار الثلاثي مع الزمالك الموسم المقبل شرط أساسي لتجديد تعاقده".

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