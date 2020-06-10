شكرا لقرائتكم باولو دوارتي : لو كنت مديراً فنياً لمنتخب مصر سأجازف بالطريقة الهجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باولو دوارتي, المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو, : لو كنت مديراً فنياً لمنتخب مصر سأجازف بالطريقة الهجومية مضيفا سألعب على الفوز ولكن هوية المنتخب تهمني ومنتخب مصر هو الأفضل في افريقيا .

وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو في تصريحات عبر سكايب لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورتس 2، الجيل الذهبي فى مصر لابوتريكة وبركات يستطيعون اللعب على أي خطة ولو كنت مدرب منتخب مصر سأغير عقيلة اللاعبين والموازنة بين اللعب الدفاعي والهجومي وساجازف بالطريقة الهجومية .

وواصل باولو دوارتي حديثه قائلا جمهور مصر اعتاد على الفوز دائما واعتاد على الطريقة الهجومية والممتعة والتي غابت تحت قيادة كوبر مضيفا منتخب مصر خسر اللعب الجماعي وطريقة لعبه الهجومية تحت قيادة كوبر ولكنه امتاز بالهدوء والدفاع بشكل جيد

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وقال باولو ان بوركينافاسو عاشت ألما كبيرا بعد الخروج من مصر في نصف نهائي كاس الأمم الافريقية الجابون 2017 رغم تفوقنا على الفراعنة مؤكدا أنه لو صعدت بوركينافاسو على حساب مصر في كان الجابون 2017 لحققنا البولة وقتها على حساب الكاميرون

وتابع دوارتي : لو صعدت بوركينافاسو على حساب مصر في كان الجابون 2017 لحققنا البولة وقتها على حساب الكاميرون ، مؤكدا أن منتخب مصر دافع بشكل جيد للغاية امامنا ومنتخب كوبر كن يعتمد على سرعات ومهارات صلاح وتريزيجيه