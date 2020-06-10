شكرا لقرائتكم العقباوي: محمد صلاح "زمالكاوي"..ويعشق "شيكابالا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد العقباوي، مدرب حراس نادي بيراميدز السابق، عن انتماء محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى. Advertisements وقال العقباوي خلال تريحات تلفزيونية: " محمد صلاح ينتمى بقوة الى نادى الزمالك ويعشقه بقوة وكان يتمنى الانتقال له أثناء تواجده فى المقاولون العرب". وأضاف: "محمد صلاح كان يعشق شيكابالا وأبوتريكة وبركات ويحب يشاهدهم عندما كان فى المقاولون العرب".

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