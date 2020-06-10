أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فيفا يضع 4 شروط لخوض المباريات الخارجية فى زمن كورونا

فيفا يضع 4 شروط لخوض المباريات الخارجية فى زمن كورونا

اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 4 ضوابط وإجراءات طبية يجب توافرها للفرق التي تسافر لخوض مباريات خارجية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتلقى اتحاد الكرة خطابًا من الفيفا يوضح فيه العديد من التوصيات الطبية للحد من انتشار الفيروس ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم ذكر فى الخطاب اشتراطات السفر

رمضان صبحى ينتظر عرض أودينيزى قبل حسم موقفه مع الأهلى ينتظر رمضان صبحى نجم هيدرسيفيلد الإنجليزى المعار للأهلى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة، وأبلغ رمضان صبحى إدارة الأهلى برغبته فى البقاء مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، خاصة أن العروض الأوروبية التى تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الانتقال للخليج أو لدورى أوروبى مستواه ضعيف، وعلى الرغم من أن رغبة اللاعب الأولى هى العودة للاحتراف، لكنه اشترط أن يكون ذلك عبر واحد من الدوريات الأوروبية الكبرى. اتحاد الكرة: لن يتم اعتماد اللائحة الجديدة إلا بموافقة الجمعية العمومية أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها هى حق أصيل للجمعية العمومية للجبلاية، التى هى الوحيدة التى من حقها اعتماد أو رفض اللائحة، لافتا إلى أن اللجنة الخماسية لن تعتمد اللائحة الجديدة إلا بموافقة الجمعية العمومية ومناقشتها فى جميع البنود لتحقيق مصلحة الجمعية العمومية. الأهلى يغلق ملف عودة أحمد حجازى نهائياً فى الصيف أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف عودة أحمد حجازى نهائياً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدواع مادية، خاصة بعد أزمة كورونا والتى تسببت فى حدوث هزة مادية ليس فى الأهلى فقط لكن فى جميع أندية العالم، وحاول مسئولو الأهلى إنهاء صفقة حجازى، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت غلق الملف بشكل نهائى، خاصة أن المتوقع أن تكلف صفقة حجازى خزينة الأهلى مبلغاً كبيراً سواء على مستوى التعاقد معه أو على مستوى راتبه. Advertisements رسميا.. فيفا يطلب من اللجنة الأولمبية تحديد موقف انتخابات اتحاد الكرة أرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خطابا إلى اللجنة الأولمبية المصرية يطلب فيه تحديد موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقا للقانون المصرى، وهل ينص القانون على إقامتها لمدة عام واحد أم 4 سنوات؟ حتى يستطيع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن يحسم موقفه بالنسبة للانتخابات ويبلغ به اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية التى ستقوم بالإشراف على الانتخابات المقبلة ومتابعة إجراءات الدعوة لها. محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” كينو يوافق على الانضمام للأهلي و الإدارة ترفض كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن النجم البرازيلي كينو مهاجم بيراميدز و المعار للجزيرة الأماراتي وافق على الإنتقال للنادي الأهلي المصري فى الموسم المقبل وترحيب نادي بيراميدز ببعه إلا أن إدارة النادي الأهلي رفضت التعاقد مع النجم البرازيلي كينو. الحضرى يكشف حقيقة تلقيه عروضًا للعودة للملاعب من جديد كشف عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة تلقيه بعض العروض من أندية الدورى الممتاز، من أجل العودة للملاعب من جديد، لاسيما وإن السد العالى ابتعد عن الساحة الرياضية منذ فترة وعقب انتهاء تجربته مع فريق النجوم، واتجه بعدها اللاعب للحصول على بعض الرخص التدريبية، من أجل تحقيق حلمه فى تولى تدريب حراس مرمى المنتخب الوطنى أو أحد الفريق الكبرى فى الفترة المقبلة.

وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يشكر السيسى على إنشاء استاد المصرى الجديد

وجه الدكتور محمود حسين نائب محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره وتوجيهاته بإنشاء الاستاد الجديد للنادى المصرى، لخدمة النادى المصرى وجماهيره العريضة ولخدمة أهالى المدينة الباسلة، موضحا أن الرئيس مهتم بكل التفاصيل ويتابع باهتمام مشروع الاستاد الجديد والبدء فى تنفيذه بأسرع ما يمكن.