ماذا فعلت مؤقتة الطائرة فى 3 شهور ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى عدد من القرارات التى تسعى من خلالها إلى تطوير وإصلاح المنظومة بالعمل فى جميع الاتجاهات و لاصعدة منذ تولى اللجنة من 3 أشهر.الدعوة لجمعية عمومية لتعديل بنود اللائحة
دعت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة لعقد جمعية عمومية لتعديل بعض بنود اللائحة ، حيث كان منالمقرر لها يوم 26 يونيو الجارى قبل أن يتم تأجيلها لحين الإنتهاء من تصنيف الأندية حتى لا يتم بطلان قراراتها .تدشين الموقع الرسمى للاتحاد
كما نجحت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة فى تدشين الموقع الرسمى للإتحاد يتضمن جميع أخبار الإتحاد تحت إشراف إيهاب رعزمى عضو مجلس إدارة اللجنة .
حصلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، على موافقة الجهة الإدارية بشأن فتح حساب بنكى للحكام للصرف بداية من موسم 2020 / 2021، ليصبح له استقلالية للصرف من البند الخاص بالحكام تقديرا لمجهودهم، حيث طالبت اللجنة من سكرتيرى المناطق التابعة للإتحاد إرسال كشوف بأسماء الحكام على مستوى الجمهورية باللغة الإنجليزية والرقم القومى ورقم الهاتف المحمول لإصدار بطاقة إلكترونية حتى يتثنى الصرف عن طريقها، حيث ترغب اللجنة المؤقتة فى الوقت الراهن فى تصحيح أوضاع كافة عناصر اللعبة خلال المرحلة المقبلة .إستبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات
كشفسامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة .
وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى للاتحاد.
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