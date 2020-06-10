شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف أسباب تأخر الأهلي في تجديد عقد مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، كواليس وموعد تجديد تعاقد المهاجم الدولي مروان محسن مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أعلن النادي الأهلي عقد جلسة بين عبد الحفيظ ومروان محسن للاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بتجديد تعاقده مع الا أنها تأجلت عدة مرات بسبب الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وانشغال المسئولين بالعديد من القضايا الخاصة بالقلعة الحمراء. إستفسر السويسري رينيه فايلر المديرالفني للأهلي من إدارة النادي عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها ملف تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سبق وأوصى رينيه فايلر بالتجديد له والإبقاء عليه بإعتباره من الركائز الاساسية كما إستفسر المدرب السويسري من الإدارة الحمراء عن تطورات المفاوضات مع اللاعب الأجنبي المُقرر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما سبق وحدد المدير الفني احتياجاته لإدارة النادي ورشّح أربعة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم ويُعد الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى،أحد هذا الرباعي.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع فايلر خلال أيام من أجل مناقشة عدة أمور كروية من بينها ملف الصفقة التى يرغب المدرب السويسري في إتمامها خلال الصيف المقبل، ويتطلع مسئولو الأهلي لاستغلال فترة تجميد النشاط الرياضي الحالية بسبب "جائحة" كورونا في حسم الصفقة والتي ستكون في مركز الجناح أو صانع الألعاب بناءً على طلب المدير الفني السويسري للفريق.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).

ونجح الأهلى خلال الفترة الماضية فى تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسي وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجاي ووليد سليمان، في الوقت الذي لم تصل الإدارة الحمراء لاتفاق مع الثنائى أحمد فتحى وشريف إكرامى والذى تنتهى عقودهما مع الأهلى نهاية الموسم الجارى، حيث وقع فتحى لبيراميدز فيما يقترب اكرامي هو الأخر من التوقيع لنفس الفريق.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، حيث يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.