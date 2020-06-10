شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كهربا عايش مع مهرجان "يا أم شعر حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، حالة "الملل" التى يعيش فيها الجميع تقريباً فى ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز، بسبب تفشى فيرس كورونا، حيث شارك اللاعب متابعيه عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، مقطع فيديو قصير خلال قيادة سيارته ويستمع لمهرجان شعبى "يا أم شعر حرير".

كهربا انضم إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق، والذى يؤكد النادى الأبيض أن العقد قانونى وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

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وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، إن النادى الأبيض قدم جميع المستندات الخاصة بقضية محمود كهربا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وينتظر الزمالك فى الوقت الحالى القرار من جانب الاتحاد الدولى فى تلك القضية بعد تقديم كافة المستندات خلال المرحلة الماضية، وذلك بعد التقدم بشكوى ضد اللاعب فى الفيفا.

ويتولى المحامي الإيطالي سلفاتورى تشيفالى، قضية كهربا وعمل المحامى من قبل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطالية وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى وحرص تشيفالى على التواصل مع إدارة الكرة بالزمالك بشأن كافة الأمور التى تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسؤولو النادى الأبيض رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى، رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وجاء رد كهربا على الزمالك يتضمن وجود مخالفة من النادى الأبيض بشأن موعد توثيق عقده، وهو ما رد عليه مسؤولو الزمالك على الفيفا بالإثبات أنه تم توثيق عقده فى الموعد القانونى، واستعان مسؤولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعدد من التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.