7 اخبار رياضية لا تفوتك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 6 / 2020 افى مقدمتها ، رمضان صبحى ينتظر عرض أودينيزى قبل حسم موقفه مع الأهلى

فيفا يضع 4 شروط لخوض المباريات الخارجية فى زمن كورونا

اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 4 ضوابط وإجراءات طبية يجب توافرها للفرق التي تسافر لخوض مباريات خارجية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتلقى اتحاد الكرة خطابًا من الفيفا يوضح فيه العديد من التوصيات الطبية للحد من انتشار الفيروس ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم ذكر فى الخطاب اشتراطات السفر

رمضان صبحى ينتظر عرض أودينيزى قبل حسم موقفه مع الأهلى

ينتظر رمضان صبحى نجم هيدرسيفيلد الإنجليزى المعار للأهلى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة، وأبلغ رمضان صبحى إدارة الأهلى برغبته فى البقاء مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، خاصة أن العروض الأوروبية التى تلقاها لم تصل لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الانتقال للخليج أو لدورى أوروبى مستواه ضعيف، وعلى الرغم من أن رغبة اللاعب الأولى هى العودة للاحتراف، لكنه اشترط أن يكون ذلك عبر واحد من الدوريات الأوروبية الكبرى.