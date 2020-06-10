شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري البرتغالي "محلل جديد" في سوق الانتقالات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كل عدة مواسم يظهر احد الدوريات الأوروبية في الكرة المصرية ليكون محللا للاعبين لكي ينتقلوا اليه ويعودون منه إلي أندية أخرى مثلما يحدث مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في حرب الصفقات كل موسم، ومنذ عدة مواسم بدأ الدوري البرتغالي في الظهور كمحلل للاعبي الدوري المصري كي ينتقلوا منه الي الفرق التي يرغبون بها، وكانت اول حالة انتقال من الدوري المصري الي الدوري البرتغالي كمحلل مع صالح جمعة لاعب انبي الذي انتقل للدوري البرتغالي 6 أشهر ومنه الي الأهلي، ونفس الامر تكرر مع محمود كهربا في مطلع الموسم الحالي بعدما رحل عن الزمالك ومنه الي افيش البرتغالي لمدة 6 أشهر قبل ان يعود للأهلي.

وارتبط الدوري البرتغالي مؤخرا بأزمة حسام عاشور كابتن الأهلي السابق الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا، حيث تلقي اللاعب عرضا من احد الأندية البرتغالية للانضمام اليها في الموسم المقبل ، الا ان حسام عاشور لا يزال يدرس العرض وان كانت النية تتجه لقبول احد العروض السعودية التي يدرسها أيضا.

وقبل الدوري البرتغالي ارتبط الدوري التركي بدور المحلل في الكرة المصرية حيث نجح الأهلي في حسم العديد من الصفقات الصعبة من خلال احتراف اللاعبين في الدوري التركي كمحلل وفي مقدمتهم سيد معوض ظهير ايسر الأهلي والإسماعيلي السابق الذي انتقل من الإسماعيلي الي طرابزون سبورت لمدة 6 أشهر قبل عودته للأهلي مرة اخري، وكذلك الامر مع محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق الذي انضم لكونيا سبور 6 أشهر قبل عودته للزمالك مرة اخري.