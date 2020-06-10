أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 9/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 9/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق نهائى مع حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى التونسى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار أبناء ميت عقبة منذ انتقالات يناير الماضى، وتم تأجيل اتمام الصفقة لنهاية الموسم الحالى، وكشف مصدر مطلع بنادى الصفاقسى، أن عقد المثلوثى ينتهى مع الفريق التونسى بنهاية الموسم الجارى، وكان يحق للاعب أن يوقع لاى فريق أخر فى شهر يناير الماضى، إلا إنه رفض وفضل الاستمرار مع فريقه حتى نهاية مدة تعاقده خاصة وإنه يعد من أبناء الصفاقسى. مصدر بالصفاقسى: الزمالك توصل لاتفاق نهائى لضم حمزة المثلوثى توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق نهائى مع حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى التونسى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، 5 شواهد على تمسك ساسي وبن شرقي وأوناجم بالبقاء في الزمالك Advertisements تحاول إدارة الزمالك الحافظ على الثلاثي المحترف التونسي فرجاني ساسي والمغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعيدا عن كل المغريات وسط أنباء عن قرب رحيلهم عن القلعة البيضاء بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الأخيرة لاعبون عرب جاءوا للزمالك "نجوم" ورحلوا من الباب الخلفى تعاقد مسئولو الزمالك مع العديد من اللاعبين العرب لتدعيم صفوف الفريق على مر التاريخ منهم من نجح فى لفت الأنظار وارتبطت به الجماهير البيضاء

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