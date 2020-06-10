شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: فى انتظار عودة النشاط الرياضى بفارغ الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نادى بيراميدز عن رغبته واشتياقه لعودة النشاط والحياة الرياضية من جديد، بعد فترة التوقف التى طالت بسبب انتشار فيرس كورونا، وتحديدًا من منتصف شهر مارس الماضى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفريق السماوى عبر صفحاتها على مواقع السوشيال ميديا، صورًا لعلى جبر مدافع الفريق وبجواره أحمد توفيق، خلال تواجدهما فى أحد التدريبات السابقة، معلقين عليها: "فى انتظار العودة قريبًا بفارغ الصبر".

وأعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية وتوقف كافة الأنشطة الرياضية والبطولات.

وقرر مسئولو نادى بيراميدز، سداد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول، المتبقية على 4 أشهر بدلاً من شهرين، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الرياضة المصرية بشكل عام وتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث رفض المسئولون بالفريق السماوى تخفيض مرتبات اللاعبين واستقروا على تقسيمها على 4 أشهر منعًا لتعرض النادى لأزمة مالية.

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وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهرين لم يحصلوا عليهم قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز أكد أن قيمة العقود التي كان يتقاضاها اللاعبون منذ بداية الانطلاقة القوية لبيراميدز وتغيير اسمه، كانت تحمل ارقام مبالغ فيها، ولكن الإدارة الحالية ليس لها أي علاقة بالامر، وكشف أن قيمة العقود الحالية ترتفع بنسبة بسيطة عن الأهلي والزمالك لتكون مغرية للاعبين، حيث أن كل لاعب سيختار الأهلي او الزمالك في حالة تساوي القيمة المادية مع بيراميدز وهو السبب الرئيسي في قيام بيراميدز بعرض مبالغ اعلي من الأهلي والزمالك علي الاعبين لتكون مغرية لهم.

كما قال هاني سعيد إن قبوله منصب المدير الرياضي للنادي جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي عرض إمكانية وجودي في المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدي رغبة حينها في إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفني بعيدا عن العمل الإداري.