شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداُ لليوم السابع..طلعت يوسف يُجدد عقده مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه بشكل رسمي مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021 ، وعقد رئيس النادي جلسة مع طلعت يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد ، وللأتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة و المدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد ، وهو ما سبق وأنفرد به ”الخليج 365” قبل أيام حينما نشر الموقع أن الاتحاد أتفق بشكل نهائي مع طلعت يوسف على البقاء لمدة موسم أخر.
وأشاد الأستاذ محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف ، و أشار أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم القادم هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم وأنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف مؤكداً أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد و على قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق .
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