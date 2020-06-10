شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاوض هشام محمد للعودة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات مباشرة مع هشام محمد لاعب وسط الإتحاد السكندرى من أجل التعاقد معه للعودة من جديد لصفوف الفريق الفيومى وقيادة منطقة الوسط واستعادة مستواه بعد فترة من التألق قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق الفيومى وأدت فى النهاية لعودته من جديد لصفوف ناديه السابق الأهلى .

ورغم تألق هشام محمد مع مصر المقاصة وانتقاله بعدها للأهلى ، إلا أنه لم يحالفه التوفيق داخل جدران القلعة الحمراء الأمر الذى جعله يرحل نهاية الموسم الماضى لصفوف الإتحاد السكندرى إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى بشكل مستمر بسبب الإصابات واعتماد طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر على الثنائى نور السيد وأحمد نبيل مانجا .

ويحاول إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة استقطاب اكبر عدد من لاعبى فريقه الذين تدربوا تحت يديه فى الفريق الفيومى ونجح من خلالهم فى تحقيق النتائج المرجوة وتمثيل الفريق فى البطولات الأفريقية .

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من ناحية أخرى رفض مسئولو مصر المقاصة طلب نظرائهم بنادى المقاولون العرب بشأن أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الفيومى المعار للذئاب خلال الميريكاتو الشتوى الماضى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ، بعدما طلب مسئولو الأخير تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحاول جهاز الكرة بالمقاولون العرب، جس نبض إدارة مصر المقاصة، لتجديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد، لكن إدارة الفريق الفيومى تمسكت بعودة اللاعب في ظل قناعة المدرب إيهاب جلال بإمكانياته الفنية وحاجة الفريق لجهوده.

كان أيمن حفني قد انتقل لصفوف المقاولون العرب في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد أن طلب المدرب عماد النحاس، تعزيز الخطوط الأمامية بعنصر يمتلك الخبرة المطلوبة.