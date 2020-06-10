شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مكاسب في خطف الأهلي لمدافع إنبي الصاعد أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات أسامة جلال قلب دفاع إنبي على أبواب الانتقال للنادى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعدما وقع على عقود مبدئية بالانتقال للأهلي خاصة وأنها رغبته الأولى مفضلاً العرض الأحمر على جميع العروض التي تلقاها سواء من داخل مصر أو خارجها.

وقدم الصاعد أسامة جلال مستويات جيدة ورائعة الموسم الجاري مع فريقه البترولي علاوة على تألقه مع المنتخب الأوليمبي أبناء شوقي غريب في بطولة أمم افريقيا تحت 23 والتي فاز الفراعنة بلقبها، وتأهل بالطبع إلى ألميبا طوكيو 20201.

كشف مصدر مطلع بنادى إنبى، عن أن إدارة النادى البترولى لن تمانع فى رحيل أسامة جلال، مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى، حال وصول عروض رسمية له بقيم مالية كبيرة مثلما قام النادى ببيع من قبل لاعبيه محمد مجدى أفشة وصلاح محسن وحمدى فتحى لاعبى الفريق البترولى المتواجدين فى الأهلى خلال الوقت الحالى، لذا قد يتم تأجيل تسويقه إلى الموسم القادم فى حالة عدم وصول عروض مغرية له فى ظل انخفاض أسعار اللاعبين المتوقع بسبب توقف النشاط الكروى منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ارتفعت أسهم أسامة جلال قلب دفاع انبي في الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد تعثر مفاوضات استعادة أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي ،والذي طلب تأجيل خطوة عودته لمصر في هذه الفترة، كما تجد إدارة الأهلي صعوبة في ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، بسبب رفض إدارة الدراويش التفريط في خدماته إلا في حالة الرحيل لنادي خارجي، في الوقت الذي طلب السويسري رينيه فايلر إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع وبالتحديد في مركز المساك خلال الميركاتو القادم.

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وعلم "سوبر كورة" أن أسامة جلال وقع على عقود مبدئية بالانتقال للأهلي خاصة وأنها رغبته الأولى مفضلاً العرض الأحمر على جميع العروض التي تلقاها سواء من داخل مصر أو خارجها، وينتظر مسئولو الأهلي ما ستسفر عنه أزمة الكورونا للدخول في مفاوضات رسمية مع انبي ومعرفة طلباتهم المادية للاستغناء عن أسامة جلال ،خاصة وان إدارة الفريق البترولي أكدت في أكثر من مناسبة عدم ممانعتها بيع أسامة جلال حال تلقي النادي عرضاً جيداً على المستوي المادي.

وترى إدارة الأهلي أن أسامة جلال يعد واحد من أهم المدافعين الصاعدين في الكرة المصرية ،خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 والتي فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقي غريب لأولمبياد طوكيو.