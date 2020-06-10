شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: ننتظر اجتماع مجلس الوزراء غدا لحسم مصير النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ان الجميع في الوسط الرياضي وفي مقدمتهم اللجنة الاوليمبية ووزارة الرياضة ينتظرون اجتماع مجلس الوزراء المقرر له غدا لحسم مصير النشاط، مضيفا في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : لدينا تشوق ولهفة لسماع قرار عودة النشاط في حالة صدوره غدا ، مؤكدا ان اللجنة الاوليمبية ووزارة الرياضة يعملان معا في تناغم وتنسيق من اجل عودة النشاط، مشددا علي ان كل الاتحادات الرياضية جاهزة ومستعدة لعودة النشاط.

وعن اللجنة الطبية العليا قال هشام حطب ان اللجنة تواصلت بطريقة مباشرة مع جميع الاتحادات الرياضية للاطمئنان حول تحضيرها للاحترازات الطبية، مشددا علي ان كل الاتحادات مستعدة للبدء في أي وقت وننتظر الضوء الأخضر حتى تنفذ جميع الاتحادات خططها للعودة، مختتما تصريحاته بأن قرار عودة النشاط ملك لمجلس الوزراء وكل اتحاد رياضي صاحب القرار في استئناف مسابقاته من عدمه.

من ناحية اخري بعث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نيابة عن جموع الرياضيين بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه لمنظومة الرياضة المصرية خلال 6 سنوات منذ انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية والتي شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة وكان لها أثر كبير في تقدم مصر ونجاحها في عبور العديد من الأزمات والصعاب التي تحولت إلى نجاحات وإنجازات وضعت مصر في الريادة الإفريقية والعربية والدولية.

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أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية في عهد لرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورا وتقدما كبيرا سواء على المستوى الإداري الذي شهد وضع قانون للرياضة لأول مرة في تاريخ مصر والذي يتماشى مع اللوائح والميثاق الأولمبي، وتحقيق بطولات عربية وإفريقية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص شكره لمجهودات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها أثر كبير في تقدم الرياضة المصرية ورفع رايتها في كل المحافل الدولية.