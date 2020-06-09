شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل رئيس الأولمبي لبحث خطة عودة النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، النائب المهندس طارق السيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس النادى الأولمبي، وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار «كورونا» حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات والبطولات المختلفة.

ومن جانبه، توجه المهندس طارق السيد بالشكر إلى معالي وزير الشباب والرياضة على المساهمة المالية للاندية والهيئات والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب خلال الفترة الماضية للمساهمة في مواجهة الاضرار الناتجة عن أزمة كورونا والتي بلغت ٤٠ مليون جنيه من الموارد المالية للوزارة.

وقال رئيس النادي إلى انه خلال جلسته مع دكتور أشرف صبحي تم عرض عدد من الموضوعات المتعلقة بالنادي الأولمبي ابرزها ملف فرع النادي الجديد المعروض امام رئاسة الوزراء، وأيضا إجراءات إنشاء الشركة المساهمة فضلا عن استكمال العمل في مجمع السباحة الجديد.

كما عقد المهندس طارق السيد خلال تواجده بالوزارة اجتماع مع ادارتي الاستثمار والشباب لبحث الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة المساهمة الرياضية للنادي الاوليمبي لرفع عبء تمويل نشاط كرة القدم عن إدارة النادي، فضلا عن مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب الإسكندرية بخصوص دمج الاندية الشعبية بالإسكندرية.