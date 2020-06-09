ريال مدريد يواصل استعداداته لاستئناف «الليجا» وجاريث بيل يشارك في المران

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق ريال مدريد تدريباته اليومية استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا). وشارك الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد في جزء من مران الفريق اليوم الثلاثاء، تحضيرا لمواجهة إيبار يوم 14 يونيو الجاري. وكان جاريث بيل قد غاب عن تدريبات الريال في اليومين الماضيين، بسبب معاناته من حمل زائد في العضلات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 36,829

تعافي 9,786

وفيات 1,306

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