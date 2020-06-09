شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يمدد عقد حارسه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع الحارس أندي لونرجان على عقد تجديد قصير الأمل مع نادي ليفربول الإنجليزي يبقيه داخل أسوار قلعة أنفيلد حتى نهاية الموسم الجاري 2019/2020.
وكان «لونرجان» قد انضم إلى الريدز في أغسطس الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميدلسبروه موقعًا على عقد لمدة موسم واحد ينتهي في آخر يونيو 2020.
وجاء إيقاف النشاط الرياضي في إنجلترا بسبب انتشار فيروس كورونا ليجبر النادي واللاعب على تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري لمدة شهر إضافي على أن ينتهي في 31 يوليو 2020.
يذكر أن «لونرجان»، صاحب الـ 36 عامًا، لم يشارك في أي مباراة مع ليفربول هذا الموسم.
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