شكرا لقرائتكم فكرى صالح: الراحل محمود الجوهرى من أهم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن الراحل محمود الجوهرى من أهم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية ، موضحاً أن حصول مصر على بطولة الامم الافريقية 98 ببوركينا فاسو لابد أن تدرس بسبب الضغط الكبير الذى تعرض له اللاعبين و الجهاز الفنى للفراعنة من قبل الاعلام والجمهور والمسئولين .

وأوضح فكرى صالح خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن محمود الجوهرى أستعان بروح حرب أكتوبر لتحفيز اللاعبين قبل بطولة كأس الأمم الافريقية 98 ببوركينا فاسو ، مشيرً إلى أن الراحل العيظم قام بتحفيز بـ200 دولار لاكثر غرفة نظيفة وفاز بها محمد عمارة وهانى رمزى فى ذلك التوقيت ، وشدد فكري صالح على انه دائم الاتفاق مع الجوهرى فى أرائه وعندما ذهب الجوهري لتولى تدريب الادرن كان يمتلك عرض من الكويت ونيجيريا ولكن رفضها .