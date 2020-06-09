شكرا لقرائتكم الغندور: نظام اختيار نادي القرن الإفريقي تغير في 93 بعد تتويج الزمالك بلقب السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن نظام الأرقام لاختيار لقب نادي القرن الإفريقي تغير عام 93 حيث كان يحصل من يتوج بلقب دوري الأبطال على 3 نقاط ويحصل الوصيف على نقطتين والمتأهل إلى نصف النهائي على نقطة ومن شارك في دور الثمانية لا يحصل على نقاط، مؤكدا أن ذلك حدث بعدما توج الزمالم بلقب كأس السوبر الإفريقي عام 1993، بفضل وجود مصطفى مراد فهمي في الكاف في ذلك التوقيت.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: تغير الموضوع عام 1994 ليحصل المتوج باللقب على 4 نقاط والوصيف على 3 نقاط والمتأهل لنصف النهائي على نقطتين ومن شارك في دور الثمانية على نقطة واحدة، متهما مصطفى مراد فهمي بالضلوع في ذلك.

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استفسر الغندور عن حقيقة القيم والمبادئ المقترة بنادي الأهلي قائلا: "ما هي القيم والمبادئ التي يتميز بها الأهلي عن كل أندية مصري؟".

أوضح: ليس منوط بي الدفاع عن مرتضى منصور ولكن منوط بي الدفاع عن رئيس نادي الزمالك، مسترجعا كواليس انتخابات الأهلي قائلا: مجلس محمود طاهر في الأهلي كان يحارب من مجلس حسن حمدي ورجاله.