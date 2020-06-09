شكرا لقرائتكم باولو دوارتي: أرغب بالتدريب في مصر ولم اشترط 2 مليون دولار لقيادة الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال المدرب البرتغالي باولو دوارتي , المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو , أنهيت تعاقدي مع بوركينافاسو في أغسطس 2019 بعد فترة طويلة من النجاح

وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو في تصريحات عبر سكايب لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورتس 2 ، قائلا رحلت عن بوركينافاسو لرغبتي في خوض تجربة جديدة خاصة اننى كنت بعيد عن البرتغال لأكثر من 11 عاما

وواصل باولو دوارتي حديثه قائلا: فترتى الأول مع بوركينافاسو التي أعادتني للتدريب في أوروبا خاصة في فرنسا وأنا مدين لأفريقيا بالكامل لأنها صنعت اسمي كمدرب

Advertisements

وتابع دوارتي : لم يتواصل معي الأهلي أو الزمالك أو منتخب مصر ووكلاء اللاعبين استغلوا اسمي والصحافة تربط اسمي بالمرشحين لتدريبهم في ك فترة تغيير، مضيفا أرغب بشدة في التدريب في مصر وسعيد بتكرار اسمي في الصحافة .

ونفي باولو انه اشترط الحصول على 2 مليون دولار لتدريب الأهلي ولم يتواصل معي أحد رسميا ولم أدخل في أي مفاوضات مع أي طرف من الأهلي ، مضيفا ليس لدي أي وكيل مصري ولم أتلقى مفاوضات رسمية من الأهلي

واستكمل باولو دوارتي :حديثه لم أتفاوض مع اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر والبعض استغل اسمي في الصحافة لمفاوضات بين الأهلي والزمالك والتي لم تحدث من الأساس .