شكرا لقرائتكم فكري صالح: الجوهري رفضا عرضا مغريا لتدريب نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال فكري صالح في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مساء الثلاثاء، أن الراحل العظيم قام بتحفيز اللاعبين بـ200 دولار لاكثر غرفة نظيفة وفاز بها محمد عمارة وهانى رمزى فى ذلك التوقيت.
وشدد فكري صالح على انه دائم الاتفاق مع الجوهرى فى أرائه وعندما ذهب الجوهري لتولى تدريب الادرن كان يمتلك عرضا من الكويت ونيجيريا ولكن رفضها.
وأشار فكرى صالح أن أحمد شوبير وعصام الحضرى من أكثر الحراس الذى لديهم أصرار وعزيمة ، وأكد فكرى صالح أنه تعرض للهجوم من قبل الصحفين والجمهور بسبب الاعتماد على عصام الحضرى على حساب مصطفى كمال حارس فريق الاهلى فى ذلك التوقيت.
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