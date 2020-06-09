شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: وزارة والرياضة الفيصل بين الأولمبية واللجنة الخماسية في انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن التوجه الحالي هو التعايش مع كورونا حتى ان يتلاشى الفيروس مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية

وأضاف وزير الشباب والرياضة في برنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport 2 , قائلا نتواصل مع الأندية ومراكز الشباب بشكل كبيرة ولجنة الازمات تدرس كل ما يتعلق بعودة النشاط الرياضي وسنحدد المواعيد قريبا .

وتابع أشرف صبحي حديثه : اتحاد الكرة عليه تجهيز نفسه لعودة النشاط والقرار مشترك بين الاتحاد والأندية .

وواصل صبحي : اللجنة الأولمبية لها رأى في انتخابات اتحاد الكرة واللجنة الخماسية لها رأي ولكن الفيصل هو وزارة الشباب والرياضة مضيفا سنحترم الاتحاد الدولي ومواثيقه في كل الأمور.

أستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، النائب المهندس طارق السيد ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس النادى الاوليمبي ، وتناول الإجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كافة جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات والبطولات المختلفة.