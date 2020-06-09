شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: وزارة والرياضة الفيصل بين الأولمبية واللجنة الخماسية في انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن التوجه الحالي هو التعايش مع كورونا حتى ان يتلاشى الفيروس مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية
وأضاف وزير الشباب والرياضة في برنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport 2 , قائلا نتواصل مع الأندية ومراكز الشباب بشكل كبيرة ولجنة الازمات تدرس كل ما يتعلق بعودة النشاط الرياضي وسنحدد المواعيد قريبا .
وتابع أشرف صبحي حديثه : اتحاد الكرة عليه تجهيز نفسه لعودة النشاط والقرار مشترك بين الاتحاد والأندية .
وواصل صبحي : اللجنة الأولمبية لها رأى في انتخابات اتحاد الكرة واللجنة الخماسية لها رأي ولكن الفيصل هو وزارة الشباب والرياضة مضيفا سنحترم الاتحاد الدولي ومواثيقه في كل الأمور.
أستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، النائب المهندس طارق السيد ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس النادى الاوليمبي ، وتناول الإجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كافة جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات والبطولات المختلفة.
وتوجه المهندس طارق السيد بالشكر الي وزير الشباب والرياضة علي المساهمة المالية للاندية والهيئات والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب خلال الفترة الماضية للمساهمة في مواجهة الاضرار الناتجة عن أزمة كورونا والتي بلغت 40 مليون جنيه من الموارد المالية للوزارة .
وقال رئيس النادي الي انه خلال جلسته مع دكتور أشرف صبحي تم عرض عدد من الموضوعات المتعلقة بالنادي الأوليمبي ابرزها ملف فرع النادي الجديد المعروض امام رئاسة الوزراء ، وأيضا إجراءات إنشاء الشركة المساهمة فضلا عن استكمال العمل فى مجمع السباحة الجديد .
كما عقد المهندس طارق السيد خلال تواجده بالوزارة أجتماع مع ادارتي الإستثمار والشباب لبحث الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة المساهمة الرياضية للنادي الاوليمبي لرفع عبء تمويل نشاط كرة القدم عن إدارة النادي ، فضلا عن مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب الإسكندرية بخصوص دمج الاندية الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي: وزارة والرياضة الفيصل بين الأولمبية واللجنة الخماسية في انتخابات الجبلاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.