شكرا لقرائتكم مستشار الزمالك: سبب رحيل محسن حافظ بسبب 3 وقائع نصب.. ويعمل بالأهلي حالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود خالد المستشار القانوني لنادي الزمالك أن سبب رحيل محسن حافظ المستشار القانوني السابق للنادي يعود إلى 3 وقائع خاصة بالنصب على الآخرين، مشيرا إلى أن الواقعة الأولى نصب على أحمد فودة نصير وتم فتح تحقيق حول الواقعة ، والثانية نصب شخص آخر على طلعت منصور لاعب الاسماعيلي السابق والذي يعمل حاليا في الإمارات، حيث طلب منه هاتفين محمول ماركة "آيفون" وتوعد برد المبلغ وهو ما لم. يحدث

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: الواقعة الثالثة تواطؤه مع محامي الخصوم طارق جميل سعيد وتم فصله من النادي باعتبارها الواقعة التي قصمت ظهر البعير ، هو عديل محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي، وهو سبق له العمل في الأهلي، ولا يزال يعمل في القلعة الحمراء حتى الآن.

أكمل: محسن حافظ ترك منصبه من 3 سنوات في الزمالك ، وكان يدعم الجبهة المنافسة لمرتضى منصور في انتخابات الزمالك.