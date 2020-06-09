شكرا لقرائتكم أسوان يصدر بياناً رسمياً للرد على مجدي عبد العاطي حول أسباب استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سلان، بياناً رسمياً للرد على مجدي عبد العاطي المدير الفني لأبناء الجنوب، والذي تقدم باستقالته مؤخراً من تدريب الفريق، مرجعاً السبب إلى تأخر حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني على مستحقاتهم المادية منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلن مجلس أسوان قبول استقالة المدير الفني للفريق في بيان رسمي وجاء بيان أسوان كالتالي:

يحرص مجلس إدارة نادي أسوان منذ توليه المسئولية، على استجلاء الحقيقة في كل ما يتعلق بشئون النادي، مستشهداً بالوقائع والحقائق ليضعها أمام أعضائه وجماهيره وكل المهتمين في الوسط والمجتمع والاعلام الرياضي، بما يحفظ حقوق ومكانة نادي أسوان تاريخياً ورياضياً.

وانطلاقاً من هذا المبدأ وحول ما أثير في الأيام الأخيرة من تداعيات وردود أفعال نتيجة الإستقالة المفاجئة التي تقدم بها المدير الفني للفريق الأول مساء الخميس 4 يونيو، وقام بإرسالها عبر الواتس لرئيس مجلس إدارة النادي، اللواء أحمد سليمان، وكذلك المشرف على العام على الكرة، السيد مصطفى أمين، ثم قام بنشرها عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، تلك الاستقالة التي حملت مغالطات منافية للحقيقة وأغفلت ما قام به مجلس إدارة النادي، من عمل وجهود منذ التعاقد مع المدير الفني.

وإذ يصدر مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي هذا البيان موضحاًفيه كافة الحقائق والمواقف التي شهدتها العلاقة مع المدير الفني لفريق الكرة الأول.

لقد عمل نادي أسوان الرياضي منذ تعاقده مع المدير الفني وجهازه في 2018 على توفير كافة الأجواء والإمكانات المادية والفنية التي ساعدتنا على تحقيق هدف وطموح العودة إلى الدوري الممتاز بما يليق بنادي أسوان.

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وتطرق البيان إلى فترة توقف كورونا قائلاً:

منذ مارس الماضي، وبتعرض البلاد لجائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي بمصر انعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للأندية الرياضية ومن ضمنها نادي أسوان الرياضي.

رغم الظروف المالية الصعبة وتوقف جميع الموارد المالية للنادي، إلا أن مجلس الادارة استطاع بالتواصل مع السيد وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان، تدبير بعض الموارد المالية الداعمة ساهمت في سداد جميع مستحقات الأجهزة الفنية، واللاعبين للعبات الأخرى بالنادي، حتى 15 مارس تاريخ توقف النشاط كما تم دفع مرتبات العاملين والموظفين بالنادي حتى شهر مايو.

تم سداد جزء من مستحقات اللاعبين والمطلوب حتى 31 مارس بإجمالي 75 في المائة من إجمالي دفعة فبراير للدور الأول وبالنسبة للجهاز الفني للفريق الأول تم سداد مستحقات نصف شهر أبريل وباقي شهر مايو.

نادي أسوان يرفض تماماً هذا المسلك للمدير الفني بإعلان استقالته مستغلاً مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة أولى يرفضها مجلس إدارة نادي أسوان.

يرفض مجلس إدارة نادي أسوان المبررات التي ساقها المدير الفني