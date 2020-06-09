شكرا لقرائتكم سموحة يسعى لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حمادة صدقى إلى التعاقد مع عدد من الصفقات الجيدة وحسمها خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة المدير الفنى لبناء فريق قوى قادر على مجابهة الفرق الكبرى فى الموسم المقبل والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد أسوة بما حدث من قبل ، وحدد حمادة صدقى أربع مراكز للتعاقد معها فى الصيف على رأسها المدافع والظهير الأيسر والأيمن بالإضافة لصانع الألعاب لتدعيم صفوف الفريق .

ويحاول مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر إنهاء بعض الملفات العالقة على رأسها لاعبى الأهلى المعارين للفريق وهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيي ومحمد عبد المنعم وفوزي الحناوي ، ومعرفة الموقف النهائى لهم سواء بالإستمرار مع الموج الأرزق او العودة من جديد للقلعة الحمراء .