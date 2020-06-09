شكرا لقرائتكم الزمالك يصل لاتفاق نهائى مع حمزة المثلوثى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق نهائى مع حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى التونسى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب كان على رداد أبناء ميت عقبة منذ انتقالات يناير الماضى، وتم تأجيل اتمام الصفقة لنهاية الموسم الحالى ، وكشف مصدر مطلع بنادى الصفاقسى، أن عقد المثلوثى ينتهى مع الفريق التونسى بنهاية الموسم الجارى، وكان يحق للاعب أن يوقع لاى فريق أخر فى شهر يناير الماضى، إلا إنه رفض وفضل الاستمرار مع فريقه حتى نهاية مدة تعاقده خاصة وإنه يعد من أبناء الصفاقسى.

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أضاف المصدر، أن المثلوثى أتم اتفاقه مع مسئولو الزمالك لينضم إليهم فى صفقة انتقال حر، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، لافتًا إلى أن مهند عون وكيل أعمل الدولى التونسى فرجانى ساسى تدخل من أجل اتمام تلك الصفقة، بعد أن كان من المفترض أن يتفاوض محمد الجيلانى وكيل اللاعبين المصرى بأسم "المثلوثى" مع الزمالك منذ انتقالات يناير الماضى.

وكانت بوابة "تونس الرقمية"، كشفت إن الترجى يريد الاستفادة من انتهاء عقد المثلوثى مع النادى الصفاقسى من أجل التعاقد معه فى الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر.