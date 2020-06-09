شكرا لقرائتكم حرس الحدود يضع خطة لحضور اللاعبين وخضوعهم للكشف الطبى قبل استئناف النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولى حرس الحدود بالتنسيق مع محمد حليم المدير الفنى الفنى للفريق الكروى خطة لحضور اللاعبين وخضوعهم للكشف الطبى قبل أستئناف النشاط الرياضى و المقرر له منتصف الشهر الجارى حسب تصريحات وزير الرياضة بعد فترة تجميد طويلة بسبب جائحة كورونا ، وقرر مسئولو نادى حرس الحدود، توفير بعض الأدوات الخاصة بالتدريب لكل لاعب مثل زجاجات المياه وأدوات التعقيم وهذا جاء بتوصية من طبيب الفريق للحفاط على سلامتهم ومن ضمن الاجراءات الاحترازية و ذلك ضمن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات الجماعية، تحسبا لعودة النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لذا تم التحرك فى كافة الاخطوات الاستباقية.

وكشف محمد حليم المدير الفنى للفريق عن وضع موعد لخوض اللاعبين كشف اللياقة البدنية يوم 15 من الشهر الجارى بشكل فردى لكل لاعب استعدادا لعودة التدريبات الجماعية فى حالة إعلان عودة النشاط الرياضى من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اتحاد الكرة المصرى وأوضح محمد حليم أنه قام بوضع خطة تدريب بالاشتراك مع الجهاز الفنى لرفع الكفاءة البدنية للاعبين خلال المرحلة الحالية حيث يقوم اللاعب بالتدريب على الجرى لمدة 25 دقيقة يوميا و إجراء التدريب أون لاين مع زملائه مساء بالإشراف مع مدرب اللياقة البدنية .