شكرا لقرائتكم ليفركوزن يعبر ساربروكن ويتأهل إلى نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق باير ليفركوزن إلى المباراة النهائية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على ساربروكن، الناشط بالدرجة الرابعة، 3 - صفر خلال مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

وسجل أهداف ليفركوزن موسى ديابي ولوكاس نيكولاس أولاريو وكريم بلعربي في الدقائق 11 و19 و58.

Advertisements

وكان ساربروكن قد انتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بعد انتصار ماراثوني حسم بضربات الجزاء الترجيحية أمام فورتونا دوسلدورف في دور الثمانية، فيما تغلب باير ليفركوزن على يونيون برلين 3 - 1.

ويلتقي بايرن ميونخ مع آينتراخت فرانكفورت الأربعاء في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

وتقام المباراة النهائية يوم 4 يوليو في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.