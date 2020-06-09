شكرا لقرائتكم لاعب ميلان يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف صامويل كاستييخو، لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي، إنه تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح يوم الثلاثاء من قبل اثنين من الصبية في مدينة ميلان الإيطالية، ومع ذلك أكد أنه بخير وأن المعتدين أخذوا ساعته فقط.

ونقلت وكالة "أوروبا برس" ما نشره كاستييخو "25 عاما" على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حيث قال : اثنان من الصبية سرقوني بمسدس مصوب إلى وجهي.

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وكان لاعب خط الوسط في سيارته عندما اعتدى عليه اللصان، وصوبا مسدس نحوه، وأجبراه أن يعطيهما ساعته قبل أن يلوذا بالفرار. وبعد ذلك، قام اللاعب بإبلاغ الشرطة، وأضاف اللاعب في ختام رسالته : لقد أخذوا ساعتي فقط. أنا بخير، شكرا للجميع.

يذكر أن عقد كاستييخو مع ميلان مستمر حتى 2023، ومن المنتظر أن تعود منافسات الدوري الإيطالي قريبا بعد فترة من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا.

وظل كاستييخو في مدينة ميلان خلال فترة غلق البلاد حتى لا يعرض أي شخص من عائلته للخطر.