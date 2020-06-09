شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي ينهي دوري الدرجتين الثانية والثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنهاء موسم دوري الدرجتين الثانية والثالثة "ليغ 1 وليغ2" مبكرا بعد موافقة الأندية المعنية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" فإنه سيتم تحديد جدول الترتيب بناء على متوسط النقاط للمباراة، بينما سيظل الترقي والهبوط والدور الفاصل كما هو.

ويتأهل كوفنتري وروذرهام من الدرجة الثانية إلى دوري البطولة الإنجليزية، بينما يحل ويكمب وندررز بدلا من بيتربوره يونايتد في الدور الفاصل، وتم إعلان سويندون بطلا للدرجة الثالثة، لكن لم يتم بعد تحديد هوية الهابطين ومواعيد الدور الفاصل لدوري الدرجة الثانية.

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا منذ 13 مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينما اقترب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية من الاستئناف في وقت لاحق من الشهر الجاري.