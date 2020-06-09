أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 9/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 9/6/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها قدّم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي تقريراً طبياً للجنة التخطيط بالنادي بالأحتياجات والتجهيزات التى أنتهى منها الجهاز الطبي للفريق ويحتاج إليها الفريق حال استئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً بسبب وباء "كورونا" مما تضمن التقرير معلومات وتفاصيل عن الإصابات الموجودة حالياً في الفريق بعدما عقد عبد الحفيظ جلسة مع خالد محمود، للاطمئنان على الفريق بشكل عام وعلى اللاعبين المصابين وسير البرنامج العلاجي والتأهيلي لكل لاعب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الجهاز الفني والإداري والطبي خلال فترة التوقف الحالية للنشاط. عبد الحفيظ يقدم تقريراً طبياً للجنة التخطيط في الأهلي قدّم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي تقريراً للجنة التخطيط بالنادي بالأحتياجات والتجهيزات التى أنتهى منها الجهاز الطبي للفريق ويحتاج إليها الفريق Advertisements رد النادي الأهلي على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن انتقال صانع ألعاب الفريق الكروي الأول صالح جمعه لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجاري بعد تأكده من عدم المشاركة في الفريق خلال الفترة الماضية. ينتظر رمضان صبحى نجم هيدرسيفيلد الإنجليزى المعار للأهلى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى. أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف عودة أحمد حجازى نهائياً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدواع مادية، خاصة بعد أزمة كورونا. استفسر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من إدارىة ناديه عن موعد عودة النشاط الرياضى بالتحديد لوضع البرنامج الاستعدادى المناسب.

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