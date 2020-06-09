شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365”: مونديال قطر "بالرشوة" والدليل بلاتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 "أن هناك إنجازات تمت على الأراضي المصرية فى فترة قياسية ومنها تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019 التى أقيمت بحضور 24 منتخب وتم تنظيم الملاعب و الفنادق والحالة الأمنية فى فترة لا تتخطي الـ5 أشهر ثم تنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى خرجت بصورة مبهرة للعالم وهذا يؤكد قدرة مصر على تنظيم أي حدث.

لمتابعة لايف شبانه بالكامل

Advertisements

أضاف محمد شبانه عبر برنامج مع شبانه : فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 و التى جاءت بالرشاوي لم تنته حتى الآن من التجهيز للبطولة منذ أكثر من 10 سنين على الرغم من أن تنظيم البطولة جاء بالرشاوي وهو ما اكدته تصريحات جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق – فيفا- وطلب إقامتها فى دول أخري ورشح المانيا و أمريكا لإستضافة المونديال بدلاً من قطر.

تابع محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " إصرار بلاتر على سحب التنظيم يؤكد أن البطولة حصلت عليها قطر بالرشاوي ، مضيفا أن البنية التحتية فى مصر رائعة و الدليل استضافة بطولة كبيرة مثل أمم أفريقيا فى 4 شهور ، وهناك مدن رياضية كاملة عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة و ببورسعيد وهذا أمر إيجابي للغاية فى إهتمام الدولة بالرياضة.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.