شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى خطوات ستاد بورسعيد الجديد بسعة 12 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الإعلامي إبراهيم فايق التصور الخاص بإستاد النادي المصري الجديد في مدينة بورسعيد والذي سيتم انشاءه بدلا من استاد بورسعيد الحالي، وفقا لتعليمات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقال إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان الاستاد الجديد سيتم إنشاؤه وفقا لاحدث الأنظمة العالمية والمواصفات الدولية، وسيكون بسعة 12 ألف متفرج ، مضيفا أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدأت الخطوات الإيجابية في انشاء استاد بورسعيد الجديد.

من جانبه أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن استاد بورسعيد الحالي مدفون فيه بعض من شهداء حرب العدوان الثلاثي 1956 ، مشيراً إلي أن استاد النادي تم الانتهاء من انشاءه في عام 1954 ثم حدثت حرب العدوان الثلاثي علي مدينة بورسعيد ، وسقط شهداء كثيرون وقتها ولم يجدوا مكان يستوعب الشهداء سوي الاستاد حيث قاموا بدفن شهداء الحرب فيه ، ولم يكن الاستاد استضاف أي مباراة وقتها .

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وأضاف طارق هاشم في تصريحات تليفزيونية خلال احتفالية قناة الزمالك بمئوية نادي المصري البورسعيدي ، أنه يوجه الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإهتمامه بمدينة بورسعيد و بناء قرية أوليمبية خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلي أن الدولة تهتم أيضاً بتطوير استاد بورسعيد الحالي .

وقال طارق هاشم ، أن النادي المصري استمد اسمه من أغنية “قوم يا مصري” الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش، حيث كان نادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا.