شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالصفاقسى: الزمالك توصل لاتفاق نهائى لضم حمزة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق نهائى مع حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى التونسى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار أبناء ميت عقبة منذ انتقالات يناير الماضى، وتم تأجيل اتمام الصفقة لنهاية الموسم الحالى، وكشف مصدر مطلع بنادى الصفاقسى، أن عقد المثلوثى ينتهى مع الفريق التونسى بنهاية الموسم الجارى، وكان يحق للاعب أن يوقع لاى فريق أخر فى شهر يناير الماضى، إلا إنه رفض وفضل الاستمرار مع فريقه حتى نهاية مدة تعاقده خاصة وإنه يعد من أبناء الصفاقسى.

أضاف المصدر، أن المثلوثى أتم اتفاقه مع مسئولو الزمالك لينضم إليهم فى صفقة انتقال حر، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، لافتًا إلى أن مهند عون وكيل أعمل الدولى التونسى فرجانى ساسى تدخل من أجل اتمام تلك الصفقة، بعد أن كان من المفترض أن يتفاوض محمد الجيلانى وكيل اللاعبين المصرى بأسم "المثلوثى" مع الزمالك منذ انتقالات يناير الماضى.

Advertisements

وكانت بوابة "تونس الرقمية"، كشفت إن الترجى يريد الاستفادة من انتهاء عقد المثلوثى مع النادى الصفاقسى من أجل التعاقد معه فى الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر.