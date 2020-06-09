شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف " الخليج 365 :اتحاد الكرة يضع بند تتويج المتصدر حال إلغاء الدوري في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يدرس وضع بند صريح في لائحة لجنة المسابقات في الموسم الجديد ينص علي تتويج الفريق المتصدر بدرع الدوري حال إلغاء المسابقة لأسباب قهرية كما هو الحال حاليا في زمن الكورونا .

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه" على صفحات الخليج 365 أن الموسم الحالي الأهلي يستحق التتويج باللقب بسبب فارق النقاط الكبير مع صاحب المركز الثاني وهو المقاولون برصيد 16 نقطة.

أضاف محمد شبانه فى لايف اليوم السابق :البند ايضا سيتضمن هبوط الفرق الثلاثة الاخيرة في حالة الغاء الدوري لأي سبب قهري ونفس الامر بالنسبة للدرجات الأدني وفقا للائحة الصعود والهبوط الخاصة بكل قسم من الأقسام الأدني ، و أنه عندما تكررت ظاهرة الانسحاب من المباريات وضع اتحاد الكرة بندا صريحا خاص بالانسحاب في المباريات وتم تطبيقه في اكثر من مناسبة ونفس الامر سيتم تطبيقه حال الغاء الدوري اعتبارا من الموسم الجديد.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.