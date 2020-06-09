شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شواهد على تمسك ساسي وبن شرقي وأوناجم بالبقاء في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول إدارة الزمالك الحفاظ على الثلاثي المحترف التونسي فرجاني ساسي والمغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعيدا عن كل المغريات وسط أنباء عن قرب رحيلهم عن القلعة البيضاء بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الأخيرة، حيث يحاول مسؤولو القلعة البيضاء محاولة جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثي عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجاري.

ومن جهتهم قرر مسئولو الزمالك، تأجيل أية أمور تخص استدعاء الثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم، لاعبى الفريق المتواجدين فى بلادهم، لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، حيث يفضل مسئولو النادى الأبيض انتظار حسم مصير الموسم الكروى فى مصر قبل التحرك فى أي أمر يخص الثلاثى خاصة بعد انضمام ساسى إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى.

وفى سياق مختلف نشر فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعه بفخر الدين بن يوسف لاعب النادي الإسماعيلي، والدولي التونسي أمين بن عمر ومرتضى بن وناس، خلال تواجدهم في معسكر منتخب تونس، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر في مختلف دول العالم منذ شهر مارس الماضى، فيما استبعد على معلول نجم النادى الأهلى من القائمة.

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كان منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسى، قد قرر استدعاء فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر الذى انطلق أمس بعدما قررالاتحاد التونسى لكرة القدم استئناف نشاط منتخب "نسور قرطاج" الذي توقف منذ نوفمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن يلعب منتخب تونس في مارس الماضي ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ومواجهة ليبيا في هذا الشهر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

الجهاز الفني لمنتخب تونس قرر استغلال وجود عديد اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية بتونس، لدعوتهم إلى معسكر أول بالعاصمة من 8 إلى 13 يونيو الجارى، والذي سيشهد مشاركة 13 لاعبا قبل المشاركة في المعسكر الثانى من 16 إلى 21 من الشهر الجارى مع توسيع عدد المدعوين إليه ليشمل 26 لاعبا.

وضمت قائمة اللاعبين المدعوين للمعسكر الأول كل من: فـاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - وجـدي كشريدة - صـدام بن عــزيزة - نسيـم هنـيد - مرتضى بن ونـاس - فرجـاني ساسي - محمد أمين بن عــمر - محمد علي بن رمضــان - نعيـم السليتي - فخرالديـن بن يــوسف - سعـد بقير - بسام الصرارفي، فيما ينضم لهؤلاء اللاعبون في المعسكر الثانى كل من: عـاطف الدخيلي - أيمن دحمـان - حمـــزة المثلوثي - زيـاد بوغطـاس - هـاني عـامو - اسكنـدر العبيدي - حسام دقدوق - محمد المثناني - أحمد خليل - ياسين الخنيسي - محمد علي بن حمودة - يـاسين الشماخي - فـراس بلعربي.