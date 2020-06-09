شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يناقش عودة النشاط مع وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، النائب المهندس طارق السيد ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس النادى الاوليمبي ، وتناول الإجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كافة جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات والبطولات المختلفة.

وتوجه المهندس طارق السيد بالشكر الي وزير الشباب والرياضة علي المساهمة المالية للاندية والهيئات والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب خلال الفترة الماضية للمساهمة في مواجهة الاضرار الناتجة عن أزمة كورونا والتي بلغت 40 مليون جنيه من الموارد المالية للوزارة .

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وقال طارق السيد انه خلال جلسته مع دكتور أشرف صبحي تم عرض عدد من الموضوعات المتعلقة بالنادي الأوليمبي ابرزها ملف فرع النادي الجديد المعروض امام رئاسة الوزراء ، وأيضا إجراءات إنشاء الشركة المساهمة فضلا عن استكمال العمل فى مجمع السباحة الجديد .

كما عقد المهندس طارق السيد خلال تواجده بالوزارة أجتماع مع ادارتي الإستثمار والشباب لبحث الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة المساهمة الرياضية للنادي الاوليمبي لرفع عبء تمويل نشاط كرة القدم عن إدارة النادي ، فضلا عن مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب الإسكندرية بخصوص دمج الاندية الشعبية.